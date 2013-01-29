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市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货收低,遭遇获利了结

路透1月29日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商称在盘初升至一周高位后,获利了结卖压出笼.

投资人担心美国大平原作物生长,限制了价格跌幅.

成交清淡令价格走势愈发波动,盘中在平盘上下游走.

1月美国大平原冬麦生长状况恶化,因旱情未有结束迹象.

加拿大农业及食品部表示,今年加拿大农户将播种2,530万英亩小麦,为10年来最多.

俄罗斯农业部将2012/13市场年度谷物出口量预估由1,550万吨下调至1,400万吨.

CBOT-3月软红冬麦 收低2-1/4美分,报每蒲式耳7.77美元.

今日CBOT小麦预估成交量为55,260口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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