芝加哥期市:CBOT小麦期货收低,遭遇获利了结

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透1月29日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商称在盘初升至一周高位后,获利了结卖压出笼.
投资人担心美国大平原作物生长,限制了价格跌幅.
成交清淡令价格走势愈发波动,盘中在平盘上下游走.
1月美国大平原冬麦生长状况恶化,因旱情未有结束迹象.
加拿大农业及食品部表示,今年加拿大农户将播种2,530万英亩小麦,为10年来最多.
俄罗斯农业部将2012/13市场年度谷物出口量预估由1,550万吨下调至1,400万吨.
CBOT-3月软红冬麦 收低2-1/4美分,报每蒲式耳7.77美元.
今日CBOT小麦预估成交量为55,260口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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