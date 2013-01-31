芝加哥期市:CBOT小麦期货收低,因技术性卖压及获利了结

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周四下滑,在盘中稍早触及逾一周高位后,遭遇技术性卖压和获利了结.
本月,近月CBOT小麦期货 升0.2%,为自9月后首次月度上升.
CBOT-3月软红冬麦期货 未能守住40日移动均线切入位,周四盘中该合约自12月3日来首次升穿该水准.
3月期货在30日移动均线切入位7.74-1/4美元寻获支撑.
美国农业部公布,上周出口美国小麦38.79万吨,低于一周前的64.75万吨,且接近预估区间35-50万吨的低端.
World Weather Inc.气象学家Andy Karst表示,预计未来一周至十天,美国大平原西部硬红冬麦种植区天气将持续干燥.
CBOT-3月软红冬麦 收低7-1/2美分,报每蒲式耳7.79-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为110,048口.(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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(编译 李军; 审校 利棣儿)