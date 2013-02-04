芝加哥期市: CBOT小麦期货下挫,因美元走坚及技术性卖压

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周一收低,交易商称因美元走强、技术性卖压以及美国作物天气前景改善.
一农业气象学家周一表示,对作物有利的潮湿天气预计本周稍后到达受旱情困扰的美国大平原和中西部的西北部地区.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,大平原最乾旱的地区可能获得0.20-0.60英寸的降雨,东部地区可能获得0.50-1.00英寸的降雨.
美国农业部周一公布,上周美国小麦出口检验1,520万蒲式耳,低于预估的2,000-2,500万蒲式耳.
全球最大的小麦进口国-埃及周六表示,购入6万吨美国软红冬麦,3月1-10日付运.
3月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位8.01-1/2美元,九日相对强弱指标为39.
CBOT-3月软红冬麦 收低2美分,报每蒲式耳7.63美元.
今日CBOT小麦预估成交量为74,342口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。