芝加哥期市: CBOT小麦期货下挫,因美元走坚及技术性卖压

路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周一收低,交易商称因美元走强、技术性卖压以及美国作物天气前景改善.

一农业气象学家周一表示,对作物有利的潮湿天气预计本周稍后到达受旱情困扰的美国大平原和中西部的西北部地区.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,大平原最乾旱的地区可能获得0.20-0.60英寸的降雨,东部地区可能获得0.50-1.00英寸的降雨.

美国农业部周一公布,上周美国小麦出口检验1,520万蒲式耳,低于预估的2,000-2,500万蒲式耳.

全球最大的小麦进口国-埃及周六表示,购入6万吨美国软红冬麦,3月1-10日付运.

3月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位8.01-1/2美元,九日相对强弱指标为39.

CBOT-3月软红冬麦 收低2美分,报每蒲式耳7.63美元.

今日CBOT小麦预估成交量为74,342口.(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)