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市场报道 | 2013年 2月 6日 星期三 05:38 BJT

芝加哥期市:CBOT小麦期货下滑,因预报美国大平原天气改善

路透芝加哥2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周二连跌第四天,交易商称因预报称美国大平原将有降雨或降雪,为乾旱地区带来急需的降水,提升土壤墒情.

CBOT近月小麦期货 在四日跌势中下挫3.6%.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor表示,预计周末前美国大平原硬红冬麦种植区旱情将略有缓解.

分析师预计美国农业部周五报告将显示美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳,高于1月预估的7.16亿.

全球小麦库存预计为1.7552亿吨,低于农业部1月预估的1.7664亿吨.

根据加拿大统计局报告,加拿大小麦库存减少0.7%,报2,069万吨.路透访查的交易商原本预估均值为2,170万吨.

CBOT-3月软红冬麦 收低5-1/2美分,报每蒲式耳7.57-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为120,981口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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