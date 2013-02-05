芝加哥期市:CBOT小麦期货下滑,因预报美国大平原天气改善

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透芝加哥2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周二连跌第四天,交易商称因预报称美国大平原将有降雨或降雪,为乾旱地区带来急需的降水,提升土壤墒情.
CBOT近月小麦期货 在四日跌势中下挫3.6%.
Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor表示,预计周末前美国大平原硬红冬麦种植区旱情将略有缓解.
分析师预计美国农业部周五报告将显示美国小麦结转库存为7.27亿蒲式耳,高于1月预估的7.16亿.
全球小麦库存预计为1.7552亿吨,低于农业部1月预估的1.7664亿吨.
根据加拿大统计局报告,加拿大小麦库存减少0.7%,报2,069万吨.路透访查的交易商原本预估均值为2,170万吨.
CBOT-3月软红冬麦 收低5-1/2美分,报每蒲式耳7.57-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为120,981口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。