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市场报道 | 2013年 2月 7日 星期四 05:37 BJT

芝加哥期市: 小麦期货收涨,因出口需求增加

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货合约周三上扬,因有迹象显示出口需求增长,以及指标CBOT软红冬麦合约在触及1月11日以来最低后出现逢低买盘.

玉米市场走软限制小麦期货涨幅.小麦期价结束了四日连跌.

谷物现货交易商称,本周美国墨西哥湾软红冬麦出口溢价攀升约10美分.

分析师预计,美国农业部周四上午公布的数据将显示,上周出口销售小麦30-50万吨.之前一周出口销售量为38.79万吨.

作物预测机构Lanworth将美国小麦产量预期从19.41亿蒲式耳调降至19.32亿蒲式耳.

CBOT-3月软红冬麦 收高4美分,报每蒲式耳7.61-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为147,929口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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