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市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 05:37 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收平,USDA报告引发价格上涨后出现获利了结

路透2月8日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五持稳,交易商称在美国农业部报告意外下调供应预估至四年最低后,小麦价格上涨,但之后有获利了结和技术性卖压.

CBOT-3月软红冬麦 微升1/4美分,报每蒲式耳7.56-1/4美元,盘中触及日高7.70-3/4,但未能守住30日移动均线切入位7.67-3/8.

美国农业部(USDA)意外下调小麦结转库存预估至6.91亿蒲式耳,分析师原本预计为7.27亿.

今日CBOT小麦预估成交量为183,253口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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