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市场报道 | 2013年 2月 12日 星期二 04:33 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货下挫,因美国大平原天气改善及技术性卖压

路透2月11日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌1.9%至一个月低点,为五周半最大单日跌幅,交易商称因美国大平原降雨和降雪缓解了对旱情的担忧.

交易商还表示,近月合约跌穿上周低点7.46-1/2美元后有一些技术性卖压.

CBOT-3月软红冬麦 重挫14-3/4美分,报每蒲式耳7.41-12美元.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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