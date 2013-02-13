芝加哥期市: CBOT小麦期货收高,受逢低承接买盘带动

路透2月13日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,交易商称在跌至6月27日来最低水准后有逢低承接买盘进场.

但美国大平原降雨和降雪提供了急需的土壤湿度,并带动了硬红冬麦产量预期,限制了市场涨幅.