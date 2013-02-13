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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 04:15 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收高,受逢低承接买盘带动

路透2月13日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,交易商称在跌至6月27日来最低水准后有逢低承接买盘进场.

在过去两个交易日,CBOT近月小麦期货大跌3.2%.

但美国大平原降雨和降雪提供了急需的土壤湿度,并带动了硬红冬麦产量预期,限制了市场涨幅.

CBOT-3月软红冬麦 收报每蒲式耳7.35-1/2美元,涨3-1/2美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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