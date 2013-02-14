芝加哥期市: 小麦期货走低,因美国作物天气改善

路透2月14日 - CBOT小麦期货周四走低,交易商称,因美国天气状况改善,有利作物生长,以及基金结清多头头寸.

一位农业气象学家称,下周美国中西部和大平原将迎来降雪和/或降雨,应能大大缓解逾50年来最严重的旱情.

美国农业部周四称,上周出口销售美国小麦总量为70.63万吨,高于预估的27.5-40万吨.

法国分析机构Strategie Grains周四连续第二个月下调今年欧盟软麦收成预估,因英国和法国的种植面积被下修.

3月合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为26.

CBOT-3月软红冬麦 收报每蒲式耳7.32美元,跌3-1/2美分.

今日CBOT小麦预估成交量为140,569口.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)