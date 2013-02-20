芝加哥期市: CBOT小麦期货上扬,因出口需求增加

路透2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬,因有迹象显示出口市场对美国小麦的需求增加.

交易商还指出,在CBOT软红冬麦期货 周三回落1.3%后,出现部分逢低吸纳买盘.

美国大平原出现降雨和降雪,且天气预报显示,下周初将有更多风暴,限制小麦期价涨幅,但交易商称,降雨和降雪不足以完全缓解乾旱对当地小麦产量的威胁.

埃及购买6万吨美国软红冬麦,价格为每吨296.75美元,运费为每吨28.85美元,4月付运.

近几日,中国购买40万吨澳大利亚小麦和10万吨加拿大小麦,以及35万吨美国产小麦.

约旦国有谷物买家透过标购购买5万吨小麦,产地未定.

预测机构Lanworth下调美国小麦产量预期至19.10亿蒲式耳,之前预期为19.32亿蒲式耳.但保持俄罗斯和乌克兰小麦产量预估不变.

CBOT-3月软红冬麦 收报每蒲式耳7.38-1/2美元,涨6-1/4美分.

今日CBOT小麦预估成交量为106,324口.(完)

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