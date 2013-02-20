芝加哥期市: CBOT小麦期货上扬,因出口需求增加

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬,因有迹象显示出口市场对美国小麦的需求增加.
交易商还指出,在CBOT软红冬麦期货 周三回落1.3%后,出现部分逢低吸纳买盘.
美国大平原出现降雨和降雪,且天气预报显示,下周初将有更多风暴,限制小麦期价涨幅,但交易商称,降雨和降雪不足以完全缓解乾旱对当地小麦产量的威胁.
埃及购买6万吨美国软红冬麦,价格为每吨296.75美元,运费为每吨28.85美元,4月付运.
近几日,中国购买40万吨澳大利亚小麦和10万吨加拿大小麦,以及35万吨美国产小麦.
约旦国有谷物买家透过标购购买5万吨小麦,产地未定.
预测机构Lanworth下调美国小麦产量预期至19.10亿蒲式耳,之前预期为19.32亿蒲式耳.但保持俄罗斯和乌克兰小麦产量预估不变.
CBOT-3月软红冬麦 收报每蒲式耳7.38-1/2美元,涨6-1/4美分.
今日CBOT小麦预估成交量为106,324口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。