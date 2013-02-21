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市场报道 | 2013年 2月 22日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收挫2.4%至近八个月低点,因天气改善

路透2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四重挫至近八个月低点,因美国大平原雪暴天气为作物带来急需的土壤湿度.

CBOT-3月软红冬麦 触及日低7.19-1/4美元,为近月合约6月26日来最低.结算价报7.21-1/4美元,跌17-1/4美分.

今日约2.4%的跌幅为1月2日大跌2.9%以来最大.

雪暴天气令处于休眠期的硬红冬麦作物产量前景改善,此次雪暴降雪量超过一英尺.

美国农业部预计2013/14年度美国小麦产量达到21亿蒲式耳,同比减少7.4%.

分析师预计周五早间美国农业部将报告周度小麦出口40-60万吨,低于一周前的70.63万吨.

今日CBOT小麦预估成交量为186,222口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校)
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