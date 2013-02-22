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市场报道 | 2013年 2月 23日 星期六 05:34 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收于日低,因尾市出现一轮抛盘

路透2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,美国大平原遭受的持续暴雪袭击为受乾旱困扰的硬红冬麦提供了喘息机会.

小麦收在日内低位,受累于尾盘一轮卖盘,因投资人在周末前轧平部位.

本周,指标CBOT-3月软红冬麦合约 累计下跌3.9%,录得近月合约七周来最大单周跌幅,并录得连续第五周下跌.小麦价格在过去12周有10周下跌.

CBOT小麦价格收在近八个月低位,在过去五周累计下跌约9.8%.

美国政府表示,2013/14作物年美国小麦出口产出将减少10%,至9.5亿蒲式耳,因美国大平原旱情不利小麦成长.

美国农业部周五早上公布,最新一周出口销售755,900吨小麦,高于之前一周的706,300吨,也高于市场预期的400,000-600,000吨.

CBOT-3月小麦期货 结算价报7.15美元,跌6-1/4美分.

今日CBOT小麦预估成交量为140,056口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 于春红)

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