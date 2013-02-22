芝加哥期市: CBOT小麦期货收于日低,因尾市出现一轮抛盘

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,美国大平原遭受的持续暴雪袭击为受乾旱困扰的硬红冬麦提供了喘息机会.
小麦收在日内低位,受累于尾盘一轮卖盘,因投资人在周末前轧平部位.
本周,指标CBOT-3月软红冬麦合约 累计下跌3.9%,录得近月合约七周来最大单周跌幅,并录得连续第五周下跌.小麦价格在过去12周有10周下跌.
CBOT小麦价格收在近八个月低位,在过去五周累计下跌约9.8%.
美国政府表示,2013/14作物年美国小麦出口产出将减少10%,至9.5亿蒲式耳,因美国大平原旱情不利小麦成长.
美国农业部周五早上公布,最新一周出口销售755,900吨小麦,高于之前一周的706,300吨,也高于市场预期的400,000-600,000吨.
CBOT-3月小麦期货 结算价报7.15美元,跌6-1/4美分.
今日CBOT小麦预估成交量为140,056口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 于春红)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)