芝加哥期市: CBOT小麦期货跌穿每蒲式耳7美元,为八个月来首见

路透芝加哥2月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌2.3%,结算价跌穿每蒲式耳7美元,为八个月来首见,因美国大平原降雪和降雨擦亮硬红冬麦作物产量前景.

美国大平原几乎全面迎来降雪和雨夹雪,为逾50年最严重旱情带来缓解.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,堪萨斯州几乎全境周一和周二降雪量高达近一英尺,大平原其他地区有雨夹雪,大平原多数地区降水量达约0.5-1英寸.

美国农业部周一早公布,周度出口检验小麦2,116.7万蒲式耳,低于一周前的3,030万,分析师原本预计区间在2,300-2,800万.

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.99-1/4美元,跌15-3/4美分.

今日CBOT小麦预估成交量为124,953口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)