芝加哥期市: 小麦期货上扬,未受美国大平原降雪影响

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上扬,交易商指因受助于指标COBT软红冬麦合约 周一跌至八个月低位后出现的一波低吸买盘.

寻求逢低买入机会的投资者推高小麦期价,尽管美国大平原普降大雪,给受乾旱侵袭的该地区土壤墒情带来了关键的提振.

台湾面粉加工商协会标购93,680吨美国制粉小麦,将于4月和5月付运.

MDA EarthSat Weather的农业气象学家Don Keeney称,美国大平原普降大雪,俄克拉荷马州中西部和德州西北部降雪量多达20英寸.

日本以少见的低价购买一船美国制粉小麦,用作牲畜饲料,因指标CBOT小麦期价本月下跌逾10%,提升进口的吸引力.

CBOT-3月小麦期货 结算价报7.05-3/4美元,涨6-1/2美分.

今日CBOT小麦预估成交量为146,364口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 于春红)