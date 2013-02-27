芝加哥期市: CBOT小麦期货收盘涨跌互见,尾盘遭遇获利了结

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨跌互见,现货月3月合约尾盘遭遇获利了结,回吐稍早升幅,因美国大平原作物天气良好带来压力.
本周暴风雪天气给乾旱肆虐的大平原带来急需的土壤湿度,并为休眠期的小麦作物提供了缓解,但今春需要更多降雨来令作物成熟.
分析师预计美国农业部周四将公布周度出口销售小麦40-60万吨,一周前为75.59万吨.
全球最大的小麦进口国-埃及小麦的战略储备近230万吨,足够坚持到5月底.
日本农林水产省透过标购买入18,340吨饲料小麦.
CBOT-3月小麦期货 结算价报7.04-1/4美元,跌1-1/2美分.
今日CBOT小麦预估成交量为149,519口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f