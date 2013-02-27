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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 05:48 BJT

芝加哥期市: CBOT小麦期货收盘涨跌互见,尾盘遭遇获利了结

路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨跌互见,现货月3月合约尾盘遭遇获利了结,回吐稍早升幅,因美国大平原作物天气良好带来压力.

本周暴风雪天气给乾旱肆虐的大平原带来急需的土壤湿度,并为休眠期的小麦作物提供了缓解,但今春需要更多降雨来令作物成熟.

分析师预计美国农业部周四将公布周度出口销售小麦40-60万吨,一周前为75.59万吨.

全球最大的小麦进口国-埃及小麦的战略储备近230万吨,足够坚持到5月底.

日本农林水产省透过标购买入18,340吨饲料小麦.

CBOT-3月小麦期货 结算价报7.04-1/4美元,跌1-1/2美分.

今日CBOT小麦预估成交量为149,519口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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