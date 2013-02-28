芝加哥期市: CBOT小麦期货收涨,但未能升穿一周高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬,交易商称,在出口市场上,美国小麦价格最低,使海外买兴增加.
本月,现货CBOT小麦合约 累计回落8.9%,为自2011年9月以来最大月度跌幅.CBOT小麦合约在2月触及八个月低位.
CBOT小麦合约收盘远低于日高,由于盘中未能升穿一周高位7.17-1/2美元,小麦期价削减涨幅.
交易商表示,有未证实的传言称,一大型出口商在交易所购买登记交割的小麦仓单.这推高近月合约.
美国农业部周四上午表示,上周出口销售小麦52.49万吨,与40-60万吨的预估一致.之前一周出口销售小麦75.59万吨.
气象专家称,连续的冬季风暴使中部部分地区在过去一周出现多达两英尺的降雪,缓解了数月来一直困扰主要农业州的严重旱情.
乌克兰农业咨询机构UkrAgroConsult称,该国可能将小麦出口从2012/13年的630万吨增加至2013/14年的800-900万吨,因收成在上年受恶劣天气影响减少后反弹.
CBOT-3月小麦期货 结算价报7.07-3/4美元,涨3-1/2美分.
今日CBOT小麦预估成交量为118,044口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。