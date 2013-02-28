芝加哥期市: CBOT小麦期货收涨,但未能升穿一周高位

路透2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上扬,交易商称,在出口市场上,美国小麦价格最低,使海外买兴增加.

本月,现货CBOT小麦合约 累计回落8.9%,为自2011年9月以来最大月度跌幅.CBOT小麦合约在2月触及八个月低位.

CBOT小麦合约收盘远低于日高,由于盘中未能升穿一周高位7.17-1/2美元,小麦期价削减涨幅.

交易商表示,有未证实的传言称,一大型出口商在交易所购买登记交割的小麦仓单.这推高近月合约.

美国农业部周四上午表示,上周出口销售小麦52.49万吨,与40-60万吨的预估一致.之前一周出口销售小麦75.59万吨.

气象专家称,连续的冬季风暴使中部部分地区在过去一周出现多达两英尺的降雪,缓解了数月来一直困扰主要农业州的严重旱情.

乌克兰农业咨询机构UkrAgroConsult称,该国可能将小麦出口从2012/13年的630万吨增加至2013/14年的800-900万吨,因收成在上年受恶劣天气影响减少后反弹.

CBOT-3月小麦期货 结算价报7.07-3/4美元,涨3-1/2美分.

今日CBOT小麦预估成交量为118,044口.(完)

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