芝加哥期市：CBOT小麦期货收高,但录得六周连跌

路透3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商指因近期价格下跌后，出口市场上人们对美国小麦供应兴趣增加。

现货CBOT软红冬麦合约 本周跌0.2%，连续第六周下挫。该合约过去六周共计跌9.9%。

中国将在3月初释出国储小麦，意在打压目前接近纪录高位的国内小麦价格。

周五稍早美国遭乾旱袭击的大平原和中西部作物带的多数地区降下小雪，预计下周稍晚将遭遇更大风暴。