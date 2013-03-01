芝加哥期市：CBOT小麦期货收高,但录得六周连跌

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商指因近期价格下跌后，出口市场上人们对美国小麦供应兴趣增加。
现货CBOT软红冬麦合约 本周跌0.2%，连续第六周下挫。该合约过去六周共计跌9.9%。
中国将在3月初释出国储小麦，意在打压目前接近纪录高位的国内小麦价格。
周五稍早美国遭乾旱袭击的大平原和中西部作物带的多数地区降下小雪，预计下周稍晚将遭遇更大风暴。
CBOT-3月小麦期货 结算价报7.13-1/4美元，涨5-1/2美分。
今日CBOT小麦预估成交量为85,628口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 母红)
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