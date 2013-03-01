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市场报道 | 2013年 3月 2日 星期六 05:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高,但录得六周连跌

路透3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商指因近期价格下跌后，出口市场上人们对美国小麦供应兴趣增加。

现货CBOT软红冬麦合约 本周跌0.2%，连续第六周下挫。该合约过去六周共计跌9.9%。

中国将在3月初释出国储小麦，意在打压目前接近纪录高位的国内小麦价格。

周五稍早美国遭乾旱袭击的大平原和中西部作物带的多数地区降下小雪，预计下周稍晚将遭遇更大风暴。

CBOT-3月小麦期货 结算价报7.13-1/4美元，涨5-1/2美分。

今日CBOT小麦预估成交量为85,628口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校　母红)
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