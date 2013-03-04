芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至6月25日以来最低位,因土壤墒情改善

路透3月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一大跌2.5%，交易商指美国大平原土壤墒情改善，提振了硬红冬麦收成前景。

现货CBOT软红冬麦合约 盘中触及6月25日以来最低位6.91美元。

MDA EarthSat Weather气象专家Don Keeney称，有益作物生长的降雪将从美国大平原北部转移至中西部的中部和东部。曾遭乾旱袭击的美国大平原硬红冬麦产区天气转暖使2月底两次暴风雪积累的降雪融化，为土地带来了期盼已久的水分。

美国农业部周一早上公布，一周小麦出口检验数量为2,398万蒲式耳，接近2,300万至2,800万蒲式耳预估区间的低端。

CBOT报告，周一即将到期的3月软红冬麦合约交割量为401口，月度总交割量为991口。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.96美元，跌17-1/4美分。

今日CBOT小麦预估成交量为97,146口。(完)

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