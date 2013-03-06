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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 05:35 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因天气改善及出口淡静

路透3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货大跌2.9%,至6月22日来的最低水平，因预期美国大平原将迎来降雨，令作物恢复生机。

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说，本周末风暴将为大平原中部和东南部大部份地区带来降雨。

尽管小麦价格跌至八个月最低水平，但美国小麦出口需求增长缓慢，这为小麦市场带来进一步压力。

作物预估机构Lanworth将其2013/14年美国小麦产量预估上调6%，至20.26亿蒲式耳，因大平原南部及中部地区更多降水。

乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk称，该国下月将决定是否取消限制小麦出口。在去年收成不佳后，该国实施限制出口。

分析师预期，周四早上美国农业部周度出口报告料显示出口销售350,000-550,000吨小麦，之前一周为524,800吨。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.76-1/4美元，跌20美分。

今日CBOT小麦预估成交量为120,560口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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