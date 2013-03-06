芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因天气改善及出口淡静

路透调查：加拿大股市到年底料刷新纪录高位，但估值过高引人忧
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货大跌2.9%,至6月22日来的最低水平，因预期美国大平原将迎来降雨，令作物恢复生机。
Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor说，本周末风暴将为大平原中部和东南部大部份地区带来降雨。
尽管小麦价格跌至八个月最低水平，但美国小麦出口需求增长缓慢，这为小麦市场带来进一步压力。
作物预估机构Lanworth将其2013/14年美国小麦产量预估上调6%，至20.26亿蒲式耳，因大平原南部及中部地区更多降水。
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk称，该国下月将决定是否取消限制小麦出口。在去年收成不佳后，该国实施限制出口。
分析师预期，周四早上美国农业部周度出口报告料显示出口销售350,000-550,000吨小麦，之前一周为524,800吨。
CBOT-3月小麦期货 结算价报6.76-1/4美元，跌20美分。
今日CBOT小麦预估成交量为120,560口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。