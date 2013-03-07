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市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 05:34 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受技术性买盘带动

路透3月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上涨，收盘接近日高，交易商称因稍早小麦期货跌至逾八个月低点后触动一波技术性买盘。

CBOT-5月软红冬麦期货 低见6.81-1/2美元，接近20日布林格区间低端。

处于交割期的近月小麦期货 跌至6月22日来最低，但成交清淡。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售82.81万吨小麦，优于分析师预估的35-55万吨以及之前一周的52.48万吨。

联合国粮农组织周四称，今年全球小麦产量预计增加4.3%，至6.9亿吨，受欧洲种植面积增加和俄罗斯产量上升带动。

CBOT-3月小麦期货 结算价报6.86-3/4美元，升10-1/2美分。

今日CBOT小麦预估成交量为102,026口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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