芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受技术性买盘带动

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四上涨，收盘接近日高，交易商称因稍早小麦期货跌至逾八个月低点后触动一波技术性买盘。
CBOT-5月软红冬麦期货 低见6.81-1/2美元，接近20日布林格区间低端。
处于交割期的近月小麦期货 跌至6月22日来最低，但成交清淡。
美国农业部周四早公布，最近一周出口销售82.81万吨小麦，优于分析师预估的35-55万吨以及之前一周的52.48万吨。
联合国粮农组织周四称，今年全球小麦产量预计增加4.3%，至6.9亿吨，受欧洲种植面积增加和俄罗斯产量上升带动。
CBOT-3月小麦期货 结算价报6.86-3/4美元，升10-1/2美分。
今日CBOT小麦预估成交量为102,026口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。