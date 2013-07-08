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市场报道 | 2013年 7月 9日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因出口需求升温

路透7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，在四个交易日中第三日上扬，交易商称，因在上周签署两笔交易后，中国再度订购美国小麦。

美国农业部周一上午称，民间出口商报告，向中国出口84万吨美国软红冬麦，使中国自上周以来累计购买130万吨美国小麦。

农业部公布的出口检验数据显示，上周出口检验小麦2,558.9万蒲式耳，之前一周为2,642万蒲式耳。

分析师预计，农业部周四将报告美国小麦产量预估为20.70亿蒲式耳亿，低于6月时预计的20.80亿蒲式耳。

预计美国小麦结转库存为6.32亿蒲式耳，低于之前报告中预计的6.59亿蒲式耳。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.60美元，升4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为88,388口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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