芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因出口需求升温

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，在四个交易日中第三日上扬，交易商称，因在上周签署两笔交易后，中国再度订购美国小麦。
美国农业部周一上午称，民间出口商报告，向中国出口84万吨美国软红冬麦，使中国自上周以来累计购买130万吨美国小麦。
农业部公布的出口检验数据显示，上周出口检验小麦2,558.9万蒲式耳，之前一周为2,642万蒲式耳。
分析师预计，农业部周四将报告美国小麦产量预估为20.70亿蒲式耳亿，低于6月时预计的20.80亿蒲式耳。
预计美国小麦结转库存为6.32亿蒲式耳，低于之前报告中预计的6.59亿蒲式耳。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.60美元，升4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为88,388口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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