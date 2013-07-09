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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受空头回补带动

路透7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，在五个交易日中第四次收高，交易商称因一波空头回补带动，农户开始收割冬麦。

中国在过去一周对美国软红冬麦进行了一系列采购，也支撑市场表现。

近月CBOT软红冬麦合约 大涨2.3%或15-1/2美分，结算价报6.75-1/2美元，为6月19日来最大单日升幅，并触及近两周高位。

美国农业部周一午后公布，截至7月7日，美国冬麦收割率为57%，之前一周为43%。

俄罗斯总理表示，该国可能因乾旱而下调今年谷物收成预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,943口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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