芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布月度供需报告前小幅收高

意大利金融：两家问题银行证实，欧洲央行估算它们的资金缺口64亿欧元
路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。
路透7月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅收高，交易商称市场在美国农业部发布月度供需报告前整固仓位。
指标月CBOT-9月软红冬麦合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳6.79美元，升势受限，因市场认为在近期升势后已见顶。
但在全球需求坚挺的迹象下，卖家保持观望。
周五将到期的CBOT-7月小麦合约 在淡静交投中收低。
分析师预计美国农业部周四早将公布最近一周美国出口销售2013/14年度小麦65-90万吨，之前一周为59.3万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为100,656口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。