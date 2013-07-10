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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布月度供需报告前小幅收高

路透7月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅收高，交易商称市场在美国农业部发布月度供需报告前整固仓位。

指标月CBOT-9月软红冬麦合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳6.79美元，升势受限，因市场认为在近期升势后已见顶。

但在全球需求坚挺的迹象下，卖家保持观望。

周五将到期的CBOT-7月小麦合约 在淡静交投中收低。

分析师预计美国农业部周四早将公布最近一周美国出口销售2013/14年度小麦65-90万吨，之前一周为59.3万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,656口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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