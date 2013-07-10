芝加哥期市：CBOT小麦期货在美国农业部发布月度供需报告前小幅收高

意大利金融：两家问题银行证实，欧洲央行估算它们的资金缺口64亿欧元

路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。