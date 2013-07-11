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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至两周半高位，因美国农业部报告利多

路透7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至两周半高位，交易商称受到政府报告支撑，美国农业部报告预计因出口增加，美国国内库存将降至六年低点。

报告发布后，指标月CBOT-9月软红冬麦合约 升穿30日和40日移动均线切入位，为6月21日来首见，但尾盘卖压出笼，失守上述关键技术水准，收盘远低于日高6.93美元。

美国农业部周四报告预计2013/14年度美国小麦结转库存为5.76亿蒲式耳，低于6月报告预估的6.59亿以及分析师预估的6.32亿。

美国小麦出口预计为10.75亿蒲式耳，较6月预估增加1亿。

美国农业部还将全球小麦结转库存预估下调至1.7238亿吨，6月预估为1.8125亿吨，市场预估为1.80293亿吨。

农业部周四早公布，最近一周出口小麦147.3万吨，高于预估的50-80万吨。

9月小麦期货升4美分，结算价报每蒲式耳6.83美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为117,362口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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