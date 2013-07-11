芝加哥期市：CBOT小麦期货升至两周半高位，因美国农业部报告利多

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至两周半高位，交易商称受到政府报告支撑，美国农业部报告预计因出口增加，美国国内库存将降至六年低点。
报告发布后，指标月CBOT-9月软红冬麦合约 升穿30日和40日移动均线切入位，为6月21日来首见，但尾盘卖压出笼，失守上述关键技术水准，收盘远低于日高6.93美元。
美国农业部周四报告预计2013/14年度美国小麦结转库存为5.76亿蒲式耳，低于6月报告预估的6.59亿以及分析师预估的6.32亿。
美国小麦出口预计为10.75亿蒲式耳，较6月预估增加1亿。
美国农业部还将全球小麦结转库存预估下调至1.7238亿吨，6月预估为1.8125亿吨，市场预估为1.80293亿吨。
农业部周四早公布，最近一周出口小麦147.3万吨，高于预估的50-80万吨。
9月小麦期货升4美分，结算价报每蒲式耳6.83美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为117,362口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。