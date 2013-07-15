芝加哥期市：CBOT小麦期货回落1.7%，因市场预期小麦供应充裕

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。