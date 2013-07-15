芝加哥期市：CBOT小麦期货回落1.7%，因市场预期小麦供应充裕

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月13日
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
路透7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商称，受累于收割压力以及全球丰产引发的小麦供应充裕的预期。
指标CBOT-9月软红冬麦 盘中回落1.8%，为6月28日急跌2.3%以来的最大单日百分比跌幅。
CBOT-9月合约在20日波林格区间的中段面临技术阻力，周一小麦合约开盘价仅较该水准低1/4美分。
预报显示，本周美国为干热天气，将有助于农户完成今年多数冬麦收割。
路透调查显示，加拿大小麦产量预估为2,970万吨，为1996年以来最高。
俄罗斯小麦丰产推低该国小麦出口价格。
美国农业部周一称，上周出口检验小麦2,445.8万蒲式耳，低于之前一周的2,883.7万蒲式耳，市场预估为2,300万蒲式耳。
CBOT-9月小麦期货 结算价报6.69-1/2美元，跌11-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为68,669口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
4月13日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.884人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 18.74 1.117 2.44 大众交通 6.32 0.709 1.29 永生投资 12.87
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
4月13日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:42时,1港元=0.88555 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 19.28 8.25 2.64 南玻 11.70 5.91 2.24 深康佳 4.62 2.86 1.82 ST中华 10.92 4.32 2.85 ST中冠