版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货回落1.7%，因市场预期小麦供应充裕

路透7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，交易商称，受累于收割压力以及全球丰产引发的小麦供应充裕的预期。

指标CBOT-9月软红冬麦 盘中回落1.8%，为6月28日急跌2.3%以来的最大单日百分比跌幅。

CBOT-9月合约在20日波林格区间的中段面临技术阻力，周一小麦合约开盘价仅较该水准低1/4美分。

预报显示，本周美国为干热天气，将有助于农户完成今年多数冬麦收割。

路透调查显示，加拿大小麦产量预估为2,970万吨，为1996年以来最高。

俄罗斯小麦丰产推低该国小麦出口价格。

美国农业部周一称，上周出口检验小麦2,445.8万蒲式耳，低于之前一周的2,883.7万蒲式耳，市场预估为2,300万蒲式耳。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.69-1/2美元，跌11-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为68,669口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐