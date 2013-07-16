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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货持稳，收割压力下玉米上涨带来支撑

路透7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二持稳，交易商称玉米市场走强提供支撑，但美国中西部东部地区收割带来压力。

美国农业部周一下午公布，美国冬麦的收割率为67%，低于五年均值71%。

春麦作物的优良率为70%，较之前一周跌了2个百分点，上年同期则为65%。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.69-1/2美元，持平分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为73,420口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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