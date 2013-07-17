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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因出口需求疲弱

路透7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，交投淡静，交易商称，因在上周期货大涨后，美国小麦在全球市场的需求放缓。

尽管全球对小麦的需求保持坚挺，但进口商在寻找美国以外其他国家价格更便宜的供应。

根据阿根廷农业部消息人士，2013/14作物年度阿根廷小麦产量预计增加33%，至1,200万吨。

消息人士表示，中国买家正在议购50万吨1-3月船期的澳洲小麦，以填补国内缺口。

分析师预计，美国农业部周四早间将公布最近一周美国小麦出口销售90-120万吨，低于之前一周的147.3万吨。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.65美元，跌4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为59,210口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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