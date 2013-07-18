芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因对美国供应的需求疲弱

路透7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大多收低，交易商称，美国小麦的价格过高，在日益繁荣的出口市场同其他国家的小麦难以保持竞争力。

一交易商表示，尽管在过去七个交易日中，CBOT软红冬麦合约有五日收低，但仍保持技术性疲弱。

俄罗斯的SovEcon将7月小麦出口预估由之前的50-60万吨上调至70-80万吨。

Strategie Grains预计，今年欧盟小麦出口可能达到创纪录的2,200万吨。

美国农业部周四早间公布，最近一周美国小麦出口销售99.66万吨，全为旧作，符合预估的90-120万吨。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.60-1/2美元，跌4-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,086口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)