芝加哥期市：CBOT小麦期货因空头回补走坚，但本周收跌

路透7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上扬，交易商称，受助于周末的空头回补和对中国的出口销售。

指标CBOT-9月小麦期货 结算价报6.64-1/2美元，升4美分。日高为6.70美元，但在20日移动均线切入位6.71-3/4美元遇阻，一周以来，9月合约一直未能收在该关键技术位之上。

本周，CBOT-9月合约收跌1.7%，结束两周连涨。

交易商称，丰收带来的压力缓解，农户已结束田间工作，这将导致往谷物集散地的付运放缓。

美国农业部称，出口商报告，向中国销售12万吨美国软红冬麦，2013/14年交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为76,471口。(完)

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