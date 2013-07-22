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市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随玉米走软

路透7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低，交易商说，因玉米市场走低带动小麦卖盘，且美国小麦供应充裕。

USDA周一表示，上周出口检验美国小麦2,310万蒲式耳，介于2,000-2,500万蒲式耳预期区间之内。　

9月小麦期货在所有移动均线以下，首个重要阻力位在50日移动均线切入位6.90美元。九日相对强劲指标为36。

指标CBOT-9月小麦期货 结算价报6.59-3/4美元，跌4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为79,563口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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