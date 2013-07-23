芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随玉米大跌之势

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，近月9月合约跌至合约新低，跟随玉米大跌之势，因为美国中西部天气好转，接近玉米授粉的理想天气，交易商说。
小麦市场的压力也来自整体令人满足的全球小麦供应，以及美国以外小麦出产国的小麦出口定价具竞争力。
欧洲小麦期货周二触及合约低位，受欧洲和北美洲小麦供应充裕前景打压。
美国农业部(USDA)周一稍晚表示，截至周日美国小麦收割率为75%，高于一周前的67%，略低于一年前同期的76%。
USDA也表示，春麦抽穗率为85%，高于之前一周的71%，低于上年同期的88%。春麦生长优良率达68%，低于上周的70%，但高于上年同期的60%。
9月小麦期货在所有移动均线以下，首个重要阻力位在50日移动均线切入位6.88-3/4美元。九日相对强劲指标为32。
指标CBOT-9月小麦期货 结算价报6.53-3/4美元，跌6美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为65,361口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。