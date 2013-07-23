芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随玉米大跌之势

路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，近月9月合约跌至合约新低，跟随玉米大跌之势，因为美国中西部天气好转，接近玉米授粉的理想天气，交易商说。

小麦市场的压力也来自整体令人满足的全球小麦供应，以及美国以外小麦出产国的小麦出口定价具竞争力。

欧洲小麦期货周二触及合约低位，受欧洲和北美洲小麦供应充裕前景打压。

美国农业部(USDA)周一稍晚表示，截至周日美国小麦收割率为75%，高于一周前的67%，略低于一年前同期的76%。

USDA也表示，春麦抽穗率为85%，高于之前一周的71%，低于上年同期的88%。春麦生长优良率达68%，低于上周的70%，但高于上年同期的60%。

9月小麦期货在所有移动均线以下，首个重要阻力位在50日移动均线切入位6.88-3/4美元。九日相对强劲指标为32。

指标CBOT-9月小麦期货 结算价报6.53-3/4美元，跌6美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为65,361口。(完)

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