芝加哥期市：小麦期价收跌，受累于玉米和大豆急跌的连带影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘小幅走低，交易商称，受累于大豆期货急跌，和玉米期货走低的连带影响。
巴西小麦作物遭霜冻袭击后，该国可能不得不增加北美小麦的进口，这为小麦期价提供一定的支撑。
欧洲小麦期货周三从合约低位反弹，因市场盘整，且供应充裕的前景仍令市场承压。
俄罗斯全国谷物生产商联盟周三预计2013年小麦产量在4,500-4,800万吨，远低于其他联盟和农业部的预估。
周三，美国大平原硬红冬麦的现货买入价持稳，市场交投淡静。
农业部将于周四1230 GMT公布周度出口销售报告，分析师估计，数据将显示美国上周出口销售旧作小麦40-60万吨。
北达科他州的年度田间巡查显示，该州西北部春麦收成前景不及上年同期，但仍好于均值。
CBOT-9月小麦期货 结算价报6.53-1/4美元，跌1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为72,849口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。