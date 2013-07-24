芝加哥期市：小麦期价收跌，受累于玉米和大豆急跌的连带影响

路透7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘小幅走低，交易商称，受累于大豆期货急跌，和玉米期货走低的连带影响。

巴西小麦作物遭霜冻袭击后，该国可能不得不增加北美小麦的进口，这为小麦期价提供一定的支撑。

欧洲小麦期货周三从合约低位反弹，因市场盘整，且供应充裕的前景仍令市场承压。

俄罗斯全国谷物生产商联盟周三预计2013年小麦产量在4,500-4,800万吨，远低于其他联盟和农业部的预估。

周三，美国大平原硬红冬麦的现货买入价持稳，市场交投淡静。

农业部将于周四1230 GMT公布周度出口销售报告，分析师估计，数据将显示美国上周出口销售旧作小麦40-60万吨。

北达科他州的年度田间巡查显示，该州西北部春麦收成前景不及上年同期，但仍好于均值。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.53-1/4美元，跌1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为72,849口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)