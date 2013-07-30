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市场报道 | 2013年 7月 31日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因全球需求上升

路透7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商表示受到全球需求不断增加支撑。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 收高3-3/4美分，报6.55-1/4美元，为连升第三日。

在过去三日的升势中，该合约仅小涨1%。

日本表示，将恢复购买美国西部的白冬麦，几个月前因在俄勒冈州农田中发现未经批准转基因小麦，日本禁止进口了美国小麦。

全球最大的小麦进口国－埃及购入24万吨罗马尼亚和乌克兰小麦，9月11-20日出运。

过去六周，中国已买入150万吨澳洲小麦，而累计进口数量可能是这个数字的近三倍，远超过此前预估，因中国国内粮食收成欠佳。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,732口。(完) 　　

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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