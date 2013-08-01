芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因玉米市场大跌

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四回落1.1%，交易商称，受累于一波获利了结和玉米市场大跌带来的压力。
小麦期货之前连涨四日，累计升幅达2.3%。
小麦出口需求仍然强劲。
美国农业部周四上午称，上周出口旧作小麦59.69万吨，与50-70万吨的预估一致。
CBOT-9月小麦期货 结算价报6.58美元，跌6-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为141,027口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
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