版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因玉米市场大跌

路透8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四回落1.1%，交易商称，受累于一波获利了结和玉米市场大跌带来的压力。

小麦期货之前连涨四日，累计升幅达2.3%。

小麦出口需求仍然强劲。

美国农业部周四上午称，上周出口旧作小麦59.69万吨，与50-70万吨的预估一致。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.58美元，跌6-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,027口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐