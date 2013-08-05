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市场报道 | 2013年 8月 6日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌2.4%，触及2012年6月来最低

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至逾13个月最低水准，交易商称因遭遇一波技术性卖盘。

9月软红冬麦合约 在海外市场一度突破30日移动均线切入位后，今日跌势开始。

9月合约周一触及合约低点，自6月21日以来都未收在30日移动均线切入位之上。

交易商表示，在过去两周小麦相对玉米而言已经变得过于昂贵。7月份，玉米期货大跌，因在重要的授粉期作物状况良好。

7月份，玉米重挫26.6%，而小麦期货升2.4%，促使交易商在周一出脱小麦多头/玉米空头。

近月CBOT-9月小麦期货 周一盘中触及6.41-1/2美元的低点，为近月合约2012年6月20日来最低。收盘大跌15-1/4美分，报每蒲式耳6.45-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为146,075口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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