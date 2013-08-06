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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 05:10 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受低吸买盘和空头回补带动

路透8月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称，在小麦期货周一跌至去年6月来最低后，出现一波低吸买盘和空头回补。

谷物分析师表示，投资人担心美国小麦价格过高，在国际市场难有竞争力，这令涨势受限。

CBOT-9月软红冬麦稍早下滑，但在接近20日波林格区间低端时寻获支撑。

全球最大小麦进口国-埃及买入12万吨罗马尼亚和乌克兰小麦，9月底交运。美国没有参加竞投。

近月CBOT-9月小麦期货 升5-1/4美分，报每蒲式耳6.50-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为95,606口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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