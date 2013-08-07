芝加哥期市：CBOT小麦期货收低逾1%，因出口需求不振

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，因全球市场对美国小麦供应的需求疲弱。
周三盘中，近月CBOT软红冬麦合约 触及6.39美元低点，为2012年6月19日跌至6.28-1/4美元以来最低。
9月小麦期货在略高于20日波林格区间低端的水准寻获支撑。自7月2日以来，该合约都坚守在该水准之上。
美国小麦对海外买家而言价格过高，海外买家能从其他国家买入价格更低的小麦。
伊拉克从澳洲和加拿大买入15万吨小麦。
MDA Weather Services表示，预计未来几日美国中部大平原将有强降雨，在硬红冬麦播种前主要种植区的土壤湿度将增加。
近月CBOT-9月小麦期货 跌7美分，报每蒲式耳6.43-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为137,758口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。