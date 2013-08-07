芝加哥期市：CBOT小麦期货收低逾1%，因出口需求不振

路透8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，因全球市场对美国小麦供应的需求疲弱。

周三盘中，近月CBOT软红冬麦合约 触及6.39美元低点，为2012年6月19日跌至6.28-1/4美元以来最低。

9月小麦期货在略高于20日波林格区间低端的水准寻获支撑。自7月2日以来，该合约都坚守在该水准之上。

美国小麦对海外买家而言价格过高，海外买家能从其他国家买入价格更低的小麦。

伊拉克从澳洲和加拿大买入15万吨小麦。

MDA Weather Services表示，预计未来几日美国中部大平原将有强降雨，在硬红冬麦播种前主要种植区的土壤湿度将增加。

近月CBOT-9月小麦期货 跌7美分，报每蒲式耳6.43-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,758口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)