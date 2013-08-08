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市场报道 | 2013年 8月 9日 星期五 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货小幅收低，市场盘整

路透8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商说，因市场在本周稍早触及的13个半月低位附近盘整。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 在周三低位6.39美元附近寻获支撑。此为近月小麦合约自2012年6月19日来最低价。

近几周出口市场竞争激烈，令美国小麦期货承压。

美国农业部周四早上表示，最新一周出口销售小麦726,200吨，全部为旧作小麦，分析师预期区间为500,000-700,000吨。

近月CBOT-9月小麦期货 跌2-1/4美分，报每蒲式耳6.41-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为136,705口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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