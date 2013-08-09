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市场报道 | 2013年 8月 10日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至2012年6月来最低水准，本周跌幅为6月底来最大

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下滑，交易商称，在美国农业部周一发布月度供需报告前投资人轧平仓位。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 大跌1.2%，或7-3/4美分，报每蒲式耳6.33-1/2美元，在6.30-1/2美元触底回升，这是2012年6月19日触及6.28-1/4以来最低水准。

本周，该合约大跌4.1%，为6月底来最大周度跌幅。

在过去几周，全球供应充裕的状况令小麦期货承压，进口国认为美国小麦价格太高。

9月小麦期货周五盘中创下合约低点，跌穿20日波林格区间低端，为7月2日来首见。

CBOT小麦期货连跌三日，本周五个交易日中有四日收低。

今日CBOT小麦期货预估成交量为183,445口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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