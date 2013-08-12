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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，得益于大豆期货大涨

路透8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易商称，因美国农业部发布8月作物报告显示大豆产量低于预期后，大豆期货大涨，惠及此间市场。

美国农业部周一预计今年美国小麦产量为21.14亿蒲式耳，略高于分析师预估的21.12亿。美国农业部还预计2013/14年度全球小麦结转库存为1.7299亿吨，高于预估的1.7184亿吨。

美国农业部公布，上周出口检验美国小麦2,378.9万蒲式耳，预估区间为2,000-2,500万。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳6.35美元。

9月小麦期货低于所有重要移动均线切入位，九日相对强弱指标(RSI)为31。

今日CBOT小麦期货预估成交量为163,595口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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