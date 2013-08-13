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市场报道 | 2013年 8月 14日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因玉米市场下跌及全球小麦供应充裕

路透8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商说，受累于玉米市场下跌带动小麦卖盘，且因全球小麦供应充裕。

交易商称，美国小麦出口销售缓慢，也令小麦期货承压。

法国农业部表示，该国今年软小麦出产应该将超过3,600万吨，高于7月初时最初预估的3,590万吨，也高于去年产量3,560万吨。法国是欧盟最大的小麦生产国。

9月小麦期货低于所有重要移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为27。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 收低6-3/4美分，报每蒲式耳6.28-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,570口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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