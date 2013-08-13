芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因玉米市场下跌及全球小麦供应充裕

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
路透8月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商说，受累于玉米市场下跌带动小麦卖盘，且因全球小麦供应充裕。
交易商称，美国小麦出口销售缓慢，也令小麦期货承压。
法国农业部表示，该国今年软小麦出产应该将超过3,600万吨，高于7月初时最初预估的3,590万吨，也高于去年产量3,560万吨。法国是欧盟最大的小麦生产国。
9月小麦期货低于所有重要移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为27。
指标CBOT-9月软红冬麦合约 收低6-3/4美分，报每蒲式耳6.28-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为151,570口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。