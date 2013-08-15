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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，跟随玉米和大豆期货涨势

路透8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收涨，交易商称，受助于玉米和大豆市场劲扬。

美国农业部周四表示，上周出口销售旧作小麦49.01万吨，低于55-75万吨的预估区间，销售新作小麦5,500吨，预估为没有新作小麦出口。

台湾面粉加工协会透过周四结束的标购购买来自美国的制粉小麦10.15万吨。

美国大平原南部硬红冬麦现货基差持稳，因交易商称小麦供需状况良好，小麦的流动仍基本保持常规状态。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.37-1/2美元，升7美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为118,400口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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