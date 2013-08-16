芝加哥期市：小麦期货收跌，受累于玉米市场走低

路透8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，交易商称，受累于玉米市场下跌，以及全球小麦供应充裕担忧带来的挥之不去的压力。

俄罗斯农业部周五称，截至8月15日，该国收割了3,470万吨小麦。俄罗斯曾表示，在经历了上年乾旱后，希望收成增加至至少5,000万吨，以补充库存，并提振出口。俄罗斯是全球第三大小麦出口国。

法国农作物和海产品办公室在周五发布的周度作物生长报告中估计，截至8月12日，该国软麦收割率为90%，高于之前一周的71%，接近上年同期的91%.

9月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为35。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.31美元，跌6-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,678口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)