芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，跟随玉米期货升势

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上扬，交易商称，受到玉米市场因天气因素带动的升势提振。

出口市场对小麦的需求强劲也为升势助力，尽管交易商质疑是否美国小麦足够便宜，能够同黑海地区国家的小麦竞争。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 收高10-1/2美分，或1.66%，报每蒲式耳6.41-1/2美元。今日升幅为7月9日来最大。

美国农业部周一早公布，最近一周出口检验小麦2,378.9万蒲式耳，分析师预估为2,000-2,400万。

俄罗斯小麦出口价格上周上涨，因需求强劲。

乌克兰农业部将2013/14市场年度的谷物出口预估由之前的2,800万吨上调至约3,000万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为100,739口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)