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市场报道 | 2013年 8月 21日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货收跌1.1%，受累于昨日大涨后的获利了结

路透8月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，因交易商在周一大涨后锁定获利。

指标CBOT-9月软红冬麦合约收在日低附近。

当CBOT-9月合约逼近20日移动均线切入位6.45美元时触发获利了结卖盘。自8月5日以来，价格未曾站在这一关键技术位之上。

玉米市场走低也是导致小麦期货遭抛售的原因之一。

约旦国有谷物买家通过标购购买10万吨小麦，与标购计划规模一致，产地不限。价格区间为成本加运费价287.50-288.50美元。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.34-1/4美元，跌7-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,512口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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