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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受玉米期货强势带动

路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大多收高，交易商称，跟随玉米市场大涨势头。

指标CBOT-9月软红冬麦合约 一度突破20日移动均线，为8月5日来首见，但未受守住该关键技术位之上的支撑位。

加拿大统计局预计今年加拿大小麦产量达到3,060万吨，为22年来最高，较去年增加12.9%。

分析师预计，周四早间美国农业部将公布最近一周出口销售旧作小麦45-55万吨，没有出口新作小麦。一周前，新作小麦出口5,500吨。

9月软红冬麦合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳6.38-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,688口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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