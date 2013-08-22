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市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，受玉米市场跌势打压

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，指标9月软红冬麦合约 跌至本周新低，交易商称，受到玉米市场颓势和技术性卖压拖累。

9月软红冬麦合约收盘略高于日低6.29-3/4美元。在跌穿周二所创的本周低点后，该合约跌势加速。

美国农业部周四早公布，周度出口销售旧作小麦49.4万吨，预估为45-55万吨，本周没有出口新作小麦，符合预期。

9月软红冬麦合约 收低8-1/4美分，报每蒲式耳6.30-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为92,854口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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