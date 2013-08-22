芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，受玉米市场跌势打压

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，指标9月软红冬麦合约 跌至本周新低，交易商称，受到玉米市场颓势和技术性卖压拖累。

9月软红冬麦合约收盘略高于日低6.29-3/4美元。在跌穿周二所创的本周低点后，该合约跌势加速。