芝加哥期市：CBOT小麦期货急升3%，录得4月来最大单日涨幅

路透8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急升逾3%，录得4月来最大单日涨幅，交易商称，受助于玉米和大豆走强带来支撑，回补空头及忧虑南美小麦种植地区结霜。

CBOT-9月小麦合约开盘上扬，短暂升至50日移动均线切入位6.60美元以上，之后缩减涨幅。

大型投机者持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场容易出现间歇性的回补空头。

民间天气预报机构Commodity Weather Group表示，阿根廷20%的小麦种植地区气温将下降至华氏15至25度，将会损害作物生长。

巴西结霜令人忧虑。巴西政府作物供应局Conab表示，7月结霜令该国最大的小麦种植州巴拉那(Parana)本季产量预料下降至198万吨，低于之前预期的270万吨。

港口消息人士表示，法国北面港口Dunkirk一船只本周将装运63,000吨法国软小麦往中国，为大约九年来中国订购法国软小麦的一部份。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦3,119.2万蒲式耳，高于市场预估区间2,600-3,000万蒲式耳。

9月软红冬麦合约 收高20-1/4美分，报每蒲式耳6.54-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,669口。(完)

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