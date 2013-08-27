芝加哥期市：小麦期货走低，受累于玉米市场跌势

路透8月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二多数收跌，交易商称，受累于玉米市场大幅走低。

指标CBOT-9月软红冬麦期货 在30日移动均线切入位6.46-7/8美元附近寻获支撑，价格在周一升穿30日移动均线，为8月5日来首次。