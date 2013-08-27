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市场报道 | 2013年 8月 28日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，受累于玉米市场跌势

路透8月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二多数收跌，交易商称，受累于玉米市场大幅走低。

指标CBOT-9月软红冬麦期货 在30日移动均线切入位6.46-7/8美元附近寻获支撑，价格在周一升穿30日移动均线，为8月5日来首次。

CBOT-9月合约周二跌穿40日移动均线。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.50-3/4美元，跌4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,230口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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