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市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 04:50 BJT

芝加哥期市：小麦期货收低，受技术性卖盘拖累

路透芝加哥8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌，交易商说，受累于一轮技术性卖盘和获利了结。

CBOT-9月软红冬麦合约价格跌穿40日移动均线，但在短暂测试30日移动均线这一关键支撑位后，勉强收在该移动均线上方不远。

美国农业部周三早上表示，出口商报告卖出119,000吨美国小麦到不知明的目的地。

分析师预计，美国农业部周四早上发布的报告将显示，最新一周出口销售旧作小麦330,000-550,000吨，之前一周为出口销售494,000吨。预期出口销售新作小麦介于0-25,000吨。

CBOT-9月小麦期货 结算价报6.46-1/2美元，跌4-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,020口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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