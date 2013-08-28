芝加哥期市：小麦期货收低，受技术性卖盘拖累

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透芝加哥8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌，交易商说，受累于一轮技术性卖盘和获利了结。
CBOT-9月软红冬麦合约价格跌穿40日移动均线，但在短暂测试30日移动均线这一关键支撑位后，勉强收在该移动均线上方不远。
美国农业部周三早上表示，出口商报告卖出119,000吨美国小麦到不知明的目的地。
分析师预计，美国农业部周四早上发布的报告将显示，最新一周出口销售旧作小麦330,000-550,000吨，之前一周为出口销售494,000吨。预期出口销售新作小麦介于0-25,000吨。
CBOT-9月小麦期货 结算价报6.46-1/2美元，跌4-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为61,020口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。