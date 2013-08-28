芝加哥期市：小麦期货收低，受技术性卖盘拖累

路透芝加哥8月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌，交易商说，受累于一轮技术性卖盘和获利了结。

CBOT-9月软红冬麦合约价格跌穿40日移动均线，但在短暂测试30日移动均线这一关键支撑位后，勉强收在该移动均线上方不远。